Jarude é o único a votar contra empréstimo milionário e questiona criação de nova secretaria: “Mais um cabide de emprego”

A Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) aprovou, nesta quarta-feira (10), a concessão do empréstimo no valor de R$380 milhões que poderá ser adquirido pelo Governo do Acre. O deputado estadual Emerson Jarude (Novo) foi o único dos 24 parlamentares a votar contra.

Jarude também questionou a criação da Secretaria de Estado de Educação que estava incluída no Projeto de Lei que trata da criação de Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) dos servidores do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac). O deputado, reconhecendo a importância dos servidores, mas entendendo a manobra do Governo para criar mais uma secretaria, solicitou que os projetos fossem desmembrados para que assim pudesse votar favorável ao PCCR, mas contra a criação de uma nova pasta.

“Neste momento tem várias pessoas que estão nos cadastros de reserva de concursos esperando serem chamados, mas que infelizmente não conseguem ter a resposta efetiva por parte do Governo porque toda hora a prioridade é criar mais cargos comissionados ou mais secretarias para servir unicamente como cabide de emprego. Tendo em vista a tão discutida Lei de Responsabilidade Fiscal, é ilegal criar qualquer secretaria nesse momento, inclusive sob pena de uma ação de inconstitucionalidade”, pontuou Emerson Jarude.

