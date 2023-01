Mulher é presa pelo Gefron em flagrante transportando ‘skunk’ em Epitaciolândia

Por Alexandre Lima

Uma mulher de 27 anos foi presa no final do dia desta terça-feira, dia 10, quando tentava entrar na cidade de Epitaciolândia pela ponte que liga ao município boliviano de Cobija, capital do estado de Pando.

Segundo foi informado, a mulher já vinha sendo monitorada há tempos, pois havia uma denuncia que a mesma já estava praticando o crime na cidade. Foi então que uma equipe do Grupo Especial de Fronteira (Gefron) trabalhou para fazer o flagrante delito.

Foi quando realizaram a abordagem encontrando dois pacotes com a droga, fazendo a prisão em flagrante. Junto com a mulher, também foi localizado uma quantia de pouco mais de R$ 2 mil reais.

Segunda ela, a droga seria enviada para a cidade de Rio Branco, para abastecer pontos de venda de entorpecentes. A mulher e a droga foram levadas para a delegacia de Epitaciolândia, onde seria ouvida e depois encaminhada ao judiciário.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp