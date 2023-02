Mutirões de cirurgia beneficiam a população no Alto Acre

Um dos compromissos do governador Gladson Cameli para a atual gestão é dar continuidade aos mutirões de cirurgia que a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) retomou no início de 2022.

Govenadora em exercício visitou as instalações do hospital acompanhada do secretário de saúde, Pedro Pascoal, de parlamentares estaduais e federais, e dos prefeitos da regional do Alto Acre e seus representantes. Foto: Felipe Freire/Secom.

Na manhã deste sábado, 11, a governadora em exercício, Mailza Assis, esteve no Hospital Geral de Brasileia para acompanhar o mutirão que ocorre na unidade de saúde. Cerca de 30 pacientes irão realizar cirurgias gerais, entre elas, de hérnia e vesícula.

A ação é importante, pois dá vazão à demanda reprimida da pandemia de covid-19, que represou as cirurgias por conta das restrições de combate ao vírus.

A governadora, que ao fim do seu mandato parlamentar como senadora da República destinou mais de R$ 4 milhões em emendas para a saúde, destacou os avanços que o governo realizou para dar vazão à fila de espera.

Cerca de 30 pessoas vão ser cirurgiadas durante a ação. Foto: Felipe Freire/Secom.

“A saúde é o bem mais importante que temos, o governo se faz presente em Brasileia hoje para tratar desse bem tão valioso. Quando estive como senadora destinei emendas para a saúde, e hoje ver esse trabalho que está sendo realizado por tantas pessoas preocupadas com o bem-estar da população e com a saúde pública mostra o compromisso do governo com essa área tão sensível”, frisou.

Acompanhada pelo secretário de saúde, Pedro Pascoal, e de parlamentares, a governadora em exercício visitou e conversou com pacientes e servidores do hospital.

O secretário de saúde, Pedro Pascoal, acompanhou de perto os procedimentos cirúrgicos realizados em Brasileia. Foto: Júnior Aguiar/Sesacre.

“Estamos fazendo todos os esforços para que os mutirões continuem, e fazer com que essas cirurgias se tornem algo rotineiro no Acre. Estive em Brasília, onde junto ao governo federal conseguimos pactuar uma portaria na qual foi destinado R$ 2,5 milhões para exames, consultas e procedimentos para a realização dos mutirões de cirurgias”, explicou o gestor.

Participaram também da visita os deputados estaduais Adailton Cruz; Maria Antônia; Tadeu Hassem e Manoel Morais. Representando a câmara federal, o deputado Coronel Ulysses. O prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, representantes da prefeitura de Assis Brasil, e a vice-prefeita de Xapuri, Maria Auxiliadora, também estiveram presentes.

População agradece

O brasileense Júnior Oliveira falou sobre a oportunidade que teve de realizar o seu procedimento de forma célere na regulação da Sesacre.

“Meu médico orientou que eu me cadastrasse para fazer a cirurgia, por sentir incômodos e dores, pois tenho uma hérnia umbilical. Após fazer o cadastro na regulação em algumas semanas recebi uma ligação me convocando para a cirurgia. Foi tudo muito rápido e descomplicado, por isso só tenho a agradecer ao governo”, disse.

Júnior Oliveira destacou o atendimento rápido na Sesacre. Foto: Felipe Freire/Secom.

Delsenir Lima, que vai realizar uma cirurgia de pedra na vesícula, esperava há dois anos e agora vai ser contemplada com o procedimento cirúrgico.

“Estava há dois anos esperando. Finalmente me chamaram, sentia dor e muito incômodo depois de comer. Só tenho que agradecer a Deus e ao governo por finalmente ser chamada”, contou.

Referência para o Alto Acre

O Hospital Geral de Brasileia é referência na regional do Alto Acre, que corresponde também aos municípios de Assis Brasil, Xapuri e Epitaciolândia.

Uma das principais vantagens é que a unidade de saúde tem capacidade para atender à demanda de cirurgias eletivas no próprio município, desta forma, não há a necessidade do translado dos pacientes até a capital, Rio Branco.

