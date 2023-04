Na Cidade do Povo: Homem é executado com vários tiros em via pública

FONTE: oaltoacre.com

A violência continua em escala crescente no maior conjunto habitacional do estado. Na manhã deste domingo, 23, mais um crime foi registrado na Cidade do Povo.

Francisco de Assis de Souza, de 34 anos, foi executado por bandidos a tiros em via pública. O homicídio aconteceu por volta das 7h45, na Rua Maria Elza Castelo, na quadra 17-A.

De acordo com informações da polícia, “Chiquinho”, como era mais conhecido, estava em uma bicicleta, quando foi surpreendido por rivais e acabou executado. O carona da moto, que estava de posse de uma arma de fogo, desceu e efetuou vário disparos contra Chiquinho, que foi baleado com seis tiros, o acertando nas costas e nuca.

A vítima ainda correu por alguns metros, mas, acabou sem forças e caiu já sem vida. Os bandidos fugiram do local após a ação. Uma guarnição da Polícia Militar que estava nas imediações, ainda chegou ao local minutos depois, mas os bandidos já tinham fugido.

Para a polícia o caso pode estar relacionado a guerra de facções criminosas. Depois da perícia de local, o cadáver foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal.

A motivação do crime é mais um capítulo da guerra entre facções criminosas, que se enfrentam na Cidade do Povo.

O assassinato de Francisco de Assis de Souza será apurado na sede da Delegacia de Homicídios da Polícia Civil.

