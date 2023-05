No Acre, adolescente morre em hospital após cuspir sangue e causa da morte é investigada

Por Contil Net

Ele teria ido ao hospital de Brasileia múltiplas vezes alegando dores em diversas partes do corpo

Nesta segunda-feira (01), um adolescente morreu algumas horas depois de ser levado ao hospital de Brasiléia, um município no interior do Acre. O jovem chegou a dar entrada nas unidades de tratamento dias antes, alegando dores diversas.

Segundo informações da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), o adolescente Miguel Braga Bibiano, de apenas 13 anos, passou por exames para verificar seu quadro. O obituário aponta que a causa foi sepse, causada por infecção com certos tipos de bactérias que são geralmente adquiridas em hospitais.

A condição se alastra pelo corpo e afeta os órgãos. A direção do hospital relatou que um raio-x de tórax mostrou alto comprometimento dos pulmões e em razão disso foram feitos exames, inclusive de leptospirose, a fim de saber se pode ter havido complicações por conta da doença.

“Era um adolescente muito querido por todos os seus familiares, amigos, desportistas, estudantes e membros da Missão Batista Celular Internacional (MBCI). Sua partida precoce deixa uma lacuna irreparável e sua memória jamais será esquecida entre seus amigos e familiares. Que Deus conforte a família, amigos e colegas neste momento de dor, e que as boas lembranças sempre ilustrem nossos pensamentos”, diz a nota da prefeitura de Brasiléia.

De acordo com a Sesacre, Miguel foi ao hospital junto do pai e relatou uma dor no antebraço esquerdo, passou por atendimento médico, recebeu medicação e teve alta. Três dias depois ele voltou e disse continuar com dor no braço, passou por exame e foi constatado uma fratura de punho. Ele recebeu atendimento na sala da ortopedia, foi feito imobilização e em seguida liberado para tratamento em casa, com orientação de retorno em 30 dias.

No dia 30 de abril, o adolescente retornou ao hospital em busca de atendimento com dor no peito, câimbra nas pernas, cansaço e fraqueza. Na ocasião, sua mãe disse que a criança estava daquele jeito há cinco dias. Miguel foi então levado para o pronto-socorro, após o resultado da tomografia, a equipe médica solicitou isolamento respiratório após ele ter tossindo sangue.

Com a piora em seu estado de saúde, o adolescente iria ser transferido para a capital Rio Branco, mas não foi possível. Na manhã de segunda, ele não resistiu e morreu.

