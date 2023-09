No Juruá, Tadeu Hassem quebra protocolo e pede a Clodoaldo que dispute prefeitura de CZS

Assessoria

Durante participação em evento do Republicanos no município de Cruzeiro do Sul, o deputado estadual Tadeu Hassem, líder do partido na Aleac, quebrou o protocolo e pediu ao novo presidente municipal da sigla, deputado estadual Clodoaldo Rodrigues, que dispute a prefeitura de Cruzeiro do Sul. O partido tem como meta, nas próximas eleições, eleger cinco prefeitos e 25 vereadores no estado.

“Não estou falando de partido, nem de disputas. Estou falando de futuro. Com todo respeito aos partidos aqui presentes, eu quero dizer: Clodoaldo, nosso povo, que lotou esse auditório, precisa de um representante como você! Votos nós temos. Somos a segunda maior bancada na Aleac e a segunda maior representatividade acreana na Câmara. Coloque sim seu nome! Você tem trabalho prestado”, disse Tadeu.

A fala foi referenda pelo presidente estadual, deputado federal Roberto Duarte. “Tadeu, isso é uma carta de credibilidade. E nosso deputado Clodoaldo tem essa carta. Que Deus toque no seu coração”.

Publicamente, Clodoaldo não cogita disputar o pleito. O deputado declarou apoio à reeleição do atual prefeito Zequinha Lima. O evento contou com a presença de representantes do PSD, PDT e União Brasil.

