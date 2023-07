Nota de Pesar – Maria Barreto

É com tristeza e pesar que a Prefeitura de Brasiléia, em nome da Prefeita Fernanda Hassem e do Vice-prefeito Carlinhos do Pelado, presta suas condolências aos familiares e amigos pelo falecimento da servidora municipal Maria Barreto de Oliveira, ocorrido de forma trágica na manhã desta segunda-feira, 31, na Avenida Manoel Marinho Monte, vítima de acidente de trânsito.

Maria Barreto tinha 56 anos, mãe de 3 filhos, era servidora do quadro efetivo da Prefeitura de Brasiléia há 35 anos, atualmente estava lotada no Setor de Endemias de Brasiléia, onde exercia suas funções com zelo e dedicação.

Sua memória jamais será esquecida entre seus entes queridos. Neste momento de dor, rogamos que Deus conforte a família, amigos e colegas, e que as boas lembranças sempre ilustrem nossos pensamentos.

Descanse em paz, Maria Barreto!

