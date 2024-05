Nova ponte do Anel Viário de Brasileia-Epitaciolândia é vistoriada por autoridades estaduais e federais

Por Alexandre Lima

Governos Estadual e Federal realizam inspeção na obra que visa melhorar a infraestrutura rodoviária na região

Na manhã desta sexta-feira, dia 10, o governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), em parceria com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), conduziu uma vistoria na recém-construída ponte no anel viário de Brasileia-Epitaciolândia.

A inspeção contou com a presença da presidente do Deracre, Sula Ximenes, acompanhada pelo superintendente do Dnit no Acre, Ricardo Araújo, pelo superintendente da Controladoria Regional da União no Estado do Acre, Osmar Bezerra Neto, pela prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem, pelo prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, além de parlamentares da bancada federal como o Deputado Roberto Duarte e do deputado estadual Tadeu Hassem, representando a Assembleia do Estado.

“Esta é uma obra de extrema importância realizada pelo governo do Acre, por meio do Deracre, para as cidades de Brasileia e Epitaciolândia, e gostaríamos de expressar nossa gratidão ao Dnit, que iniciará as próximas etapas das obras”, declarou a presidente do Deracre.

Após a vistoria, uma reunião técnica foi conduzida com a Comissão de Obras Públicas Paralisadas e Inacabadas, a fim de aprofundar as discussões e os esforços para obras futuras na região. Sula enfatizou que o Deracre tem cumprido os prazos para a prestação de contas das últimas liberações de recursos enviados pelo governo federal.

“O Deracre entregou uma nova ponte, com 251,5 metros de comprimento e 15,95 metros de largura, contendo duas faixas de rolamento para veículos, além de acostamento e passarela para pedestres, que será repassada ao Dnit”, explicou.

Desde junho de 2021, a primeira fase da construção do futuro contorno rodoviário da BR-317 estava sob responsabilidade do Deracre, período durante o qual o Estado ergueu a nova ponte sobre o Rio Acre.

Estima-se que o Dnit investirá cerca de R$ 100 milhões no complexo viário, destinados à pavimentação de 10,3 km do novo traçado da pista e dos acessos à rodovia federal nas duas cidades.

Com mais de 50 mil pessoas beneficiadas no Alto Acre, o projeto visa aliviar o fluxo de veículos na antiga Ponte Metálica José Augusto, construída na década de 1980.

