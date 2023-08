Escola Estadual Belo Porvir realiza mais uma aula de campo interdisciplinar

No último sábado 29/07/2023 a Escola Estadual Belo Porvir realizou mais uma aula de campo interdisciplinar na comunidade são Cristóvão km 33 Estrada Velha. A atividade contou com a participação de uma equipe de professores, gestão escolar, colaboradores e alunos (os verdadeiros protagonistas da ação). O projeto é idealizado pelo professor Ricardo Maffi do componente curricular Biologia, intercalado com algumas outras disciplinas do currículo do Ensino Médio. As ações foram realizadas na Fazenda Guaraciaba cujo proprietário é o senhor Mário Maffi (um dos palestrantes) com o apoio do agrônomo Jucimar Maffi e do senhor José Maffi que explanaram sobre trabalhos que são desenvolvidos na fazenda (mão de obra, processo de produção, colheita, dentre outros).

A atividade foi um verdadeiro sucesso. Nossa instituição é conhecida por estar sempre realizando ações de cunho educativo, conciliando teoria e prática, buscando inovação, estimulando o protagonismo dos alunos, indo de encontro com as diretrizes do Novo Ensino Médio. A gestão escolar atual sob o comando do gestor Ícaro Olegário e equipe vêm fazendo a diferença no ensino público de Epitaciolândia-Acre. As conquistas nestes quatro anos de gestão são inúmeras e com a força da comunidade escolar muitas ações como essas ainda estão por vir.

Para o professor Ricardo Maffi, idealizador do projeto, “essas aulas de campo contribuem como forma de despertar o protagonismo do aluno, através de atividades práticas e vivencia de conteúdo. Onde o aluno pode sair das 4 paredes da sala de aula e ir para o meio ambiente, desfrutar de práticas, afim de adquirir grandes conhecimentos. Todos os alunos estão de parabéns!” Aulas essas que já vem sendo realizadas a vários anos com o apoio de toda comunidade do KM 33 da estrada velha e de toda comunidade escolar.

Para a aluna Emily Vitória do 20M1: a aula de campo contribuiu para aplicar o conhecimento teórico na prática. Foi muito gratificante poder aprender sobre angiospermas e todo o reino das plantas tendo contato físico com elas. As palestras foram riquíssimas, aprendemos muito. Para a professora de Química Fabiana Reis foram momentos de muita aprendizagem. Uma experiência na prática que só contribuiu para o

