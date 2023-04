Operação conjunta de patrulhamento das Polícias Militar e Civil, em Assis Brasil-AC, vem intensificando as ações no Bairro Bela Vista

A polícia militar sob o comando do tenente Sousa Ferreira e Polícia Civil sob o comando do delegado Erick Ferreira Maciel, vem intensificando as ações no Bairro Bela Vista no intuito de prevenir e coibir o alto índice de ocorrências criminais que vem ocorrendo na localidade, logrando êxito de encontrar, durante busca pessoal no autor (cujo o nome não pode ser revelado devido a nova Lei de Abuso de Autoridade), substância esverdeada aparentando ser Maconha tipo “Skunk”.

A abordagem se deu em decorrência de ser uma via pública (precisamente na Rua 4) bastante denunciada pelo comércio e consumo de entorpecentes.

O autor foi conduzido e entregue na delegacia, juntamente com o entorpecente apreendido.

O mesmo encontra-se em liberdade provisória por cometimento do crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo e Organização Criminosa conforme decisão nos autos 0000004-82.2023.8.01.0016.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp