Operação da Polícia Civil prende dois foragidos da Justiça em Xapuri na ‘Estrada da Borracha’

Por Alexandre Lima

Acusado de matar empresário em 2019, ‘Chico Doido’ foi preso na companhia de outro procurado por crime cometido em 2023

Em atenção às festividades de São Sebastião que se aproximam no município de Xapuri, a Polícia Civil, através da Delegacia de Xapuri, realizou uma operação no final do dia desta quinta-feira, 11, na Estrada da Borracha, ocasião em que prendeu duas pessoas foragidos da justiça.

Francisco da Silva Barroso, vulgo ‘Chico Doido’, 34 anos, é acusado de ter assassinado Josemar da Silva Conde, conhecido por “Tripinha”, em novembro de 2019. A Vítima era comerciante e presidente do partido político PSOL, no município de Xapuri, em 20 de novembro de 2019, por motivo de divisa de terra no Seringal Simitumba, colocação Campo Verde, dentro da Reserva Extrativista Chico Mendes.

Josemar da Silva Conde, conhecido por “Tripinha”, foi assassinado em novembro de 2019.

O corpo de Josemar foi resgatado com o apoio de uma equipe do CIOPAER e levou para ser entregue no Instituto Médico Legal (IML), na Capital. Josimar foi morto com um tiro de espingarda no peito após ter sido convidado para conversar com Francisco sobre uma divisão de terras.

Chico Doido foi preso três dias depois do homicídio na propriedade de uma irmã, onde também foi encontrado a espingarda que foi usada na morte de Josemar. Na época, disse que teria agido em legítima defesa.

Sete dias depois de sua prisão, o Juízo da Vara Única da Comarca de Xapuri decidiu converter a prisão em flagrante de um homem indiciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado em custódia preventiva, por entender que que o mesmo morava em área de difícil acesso e próximo a fronteira da Bolívia.

O segundo detido, J. da S. C., 48 anos, é acusado de roubo e encontrava-se foragido desde o ano de 2003, e no momento da prisão estava na companhia de Francisco, com destino ao município de Xapuri.

“A Polícia Civil está atenta a grande movimentação que já se iniciou no município e vem realizando diversas ações para garantir uma festividade tranquila à população de Xapuri. Hoje conseguimos retirar de circulação duas pessoas foragidas da justiça que estavam chegando ao município, e continuaremos com as ações durante todo esse período.”, disse a Delegada, Dra. Michelle Boscaro.

