Operação Dínamo: PCAC executa quarta fase da investigação que visa desarticular a rede criminosa que comercializam fios de cobre

Na manhã desta quarta-feira, 10 de janeiro, a Polícia Civil do Acre (PCAC) realizou O cumprimento de duas ordens de busca e apreensão em Rio Branco como parte da quarta fase da operação Dínamo. O objetivo da ação é combater o furto e a receptação de fiação no Acre.

Durante a operação, as autoridades estiveram em mais um estabelecimento que comercializava sucata de grande porte. De acordo com as informações da investigação, esse estabelecimento em particular estava envolvido na comercialização mensal de aproximadamente 35 toneladas de cobre. No local, foram apreendidos diversos aparelhos de celular e documentos que serão analisados como parte das evidências coletadas.

“A operação Dínamo visa não apenas combater casos isolados de furto de fiação, mas desmantelar uma rede criminosa que estaria envolvida na prática de furto e receptação de materiais contendo cobre em todo o estado do Acre. A polícia busca reunir novos elementos de prova para individualizar as condutas de todos os envolvidos nessa rede criminosa”, informou o delegado titular da Delegacia de Polícia Interestadual (Polinter), Dr. Roberth Alencar.

Segundo informações preliminares, a investigação está prestes a ser concluída nos próximos dias, com o indiciamento de aproximadamente 30 suspeitos pelo crime de associação criminosa. A ação representa mais um passo significativo no combate à criminalidade relacionada ao furto de cobre na região, reforçando o compromisso das autoridades em garantir a segurança e a ordem pública.

