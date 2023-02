Região do Alto Acre terá unidade do IML; Termo de implantação foi assinado

Noticias da Fronteira

Buscando melhorias para atender a população do Alto Acre, composto pelos quatros municípios: Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia e Xapuri, a Polícia Civil do Acre (PCAC) realizou uma reunião na tarde da última sexta-feira, 17, para definir as tratativas da implantação do Núcleo do Instituto Médico Legal (IML), que faz parte do Departamento de Polícia Técnico-Científico (DPTC).

No encontro, que teve a participação do Procurador-Geral de Justiça, Danilo Lovisaro, Secretário de Estado da Justiça e Segurança Pública, José Américo Gaia, dos Prefeitos de Assis Brasil, Epitaciolândia e Brasiléia, entre outras autoridades do executivo e judiciário, foi assinado o termo para a implantação do serviço do IML da Polícia Civil do Acre naquela localidade.

A implantação desse Núcleo, que irá funcionar nas dependências do Hospital do Alto Acre, em Brasileia, é fruto de uma parceria com a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), com o apoio do Ministério Público.

“O governo do Acre, entende a necessidade de levar os serviços do IML para a localidade do Alto Acre. A previsão é de que esses serviços passem a funcionar a partir da segunda quinzena de abril. Até então, os profissionais do DPTC fornecerão um treinamento aos médicos legistas, que serão cedidos pela Sesacre para atuarem no IML do Alto Acre”, explicou o Delegado-Geral da PCAC, José Henrique Maciel.

Maciel diz ainda que as pericias, que serão desenvolvidas em Brasileia, passam a minimizar os transtornos às vítimas, como exemplo as pericias de sexologia em mulheres e crianças.

“Quando há crimes dessa natureza, às vítimas têm que se deslocarem até à capital, haja visto que já estão fragilizadas pelo que aconteceu e ainda vão viajar para a realização dos exames. Com o núcleo do IML em Brasiléia, buscamos atendê-las em sua cidade, no seio de suas famílias”, disse o Chefe de Polícia.

De acordo com o diretor do DPTC, Sandro Martins Souza serão ofertadas perícias de sexologia forense, exames de corpo de delito e exames cadavéricos simples.

“Além dos três médicos cedidos pela Sesacre, o IML do Alto Acre contará com uma equipe administrativa e auxiliares médicos. A implantação desse Núcleo tem uma importância muito grande para a comunidade que compõe os quatro municípios da região, pois a estimativa é de que sejam atendidas cerca de 80% da demanda dos moradores do Alto Acre” enfatizou Sandro Martins.

Atualmente o Acre possui um Instituto Médico Legal na capital, com um núcleo em Cruzeiro do Sul. O governo do Acre busca implementar toda a perícia criminal em todas as regionais.

