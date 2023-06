Parceria: Prefeitura de Assis Brasil garante recursos para construção da sede da Associação Comercial do Município

O prefeito Jerry Correia anunciou nesta segunda-feira 05, parceria de investimento no valor de 400.000,00 (Quatrocentos mil reais), para a construção da sede da Associação Comercial do município de Assis Brasil.

Após a visita nas cidades de Santa Catarina o prefeito Jerry Correia vem destacando a importância da organização da associação comercial e o quanto a iniciativa privada ajuda no desenvolvimento de uma cidade, desta forma destacou a parceria com Associação.

“Hoje celebramos essa parceria tão importante para o município de Assis Brasil, reunimos os comerciantes, vereadores, secretários trouxemos o consultor do SEBRAE Clóvis Consoli que vem dando consultoria nesta área de organização das cidades em diversas áreas, e nos ajuda aqui no Acre, desta forma esperamos que sejamos um município melhor para viver”, disse Jerry Correia.

A parceria faz parte de um série de ações que devem acontecer no município de Assis Brasil em uma parceria empresa pública e privada, que visa geração de emprego e renda, turismo, hotelarias, restaurantes dentre outros projetos que possam melhorar ainda mais a cidade de Assis Brasil, que por situar-se numa triplice fronteira (Brasil-Peru-Bolívia), é rota de turismo e investimentos por parte de empreendedores nacionais e até internacionais.

O presidente da Associação André Barbosa agradeceu a parceria. “Estivemos visitando os municípios de Santa Catarina e percebemos o quanto a Associação Comercial é forte e queremos esse desenvolvimento para Assis Brasil e a ajuda da prefeitura de Assis Brasil é importante nesta organização, estamos tendo o apoio do SEBRAE, Assis Brasil tem parceria com a prefeitura de São Lourenço do Oeste o que vai ajudar nesta troca de experiência”,destacou

