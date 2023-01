Paróquia de São Sebastião divulga programação da festa do padroeiro de Epitaciolândia

Por Wesley Cardoso – para oaltoacre

Após reunião com o prefeito de Epitaciolândia Dr. Sérgio Lopes a comissão organizadora divulgou a programação para este ano de 2023, a exemplo dos outros anos a prefeitura entra com apoio na logística, preparação do local do evento e instalação de tendas e a paróquia local realiza a festa que é tradição entre fiéis e simpatizantes.

Segundo informou a comissão presidida pelo Pároco Pe. Chagas, os festejos em comemoração ao aniversário do Padroeiro de Epitaciolândia “São Sebastião” iniciarão no dia 9 e vai até o dia 21 de janeiro com o tradicional torneio de futebol de campo.

A coordenação espera grande participação popular devido ao grande número de devotos que vem do pais vizinho da cidade de Cobija – Pando e adjacências para prestigiar o evento religioso, pagar votos ou promessas.

Veja a programação completa:

Dia: 09/01/2023 – Missa de entrega;

Dia: 11/01/2023 – Carreata de abertura e benção dos veículos ás 17:h e arraial e ás 19:h Santa Missa;

Dias: 12,13,14,15,16,17,18 e 19/01/2023 – às 19:h Novena e 20h arraial

Dia: 20/01/2023

12h – Almoço;

15:h – Santa Missa;

16:h – Procissão;

18:h – Benção pós procissão início do arraial;

22:h – Festival de prêmios: Sorteio de 30 bezerras.

Dia: 21/01/2023 – Torneio de Futebol (Estádio Antônio Araújo Lopes).

