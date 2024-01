Partidos de oposição se reúnem em Brasiléia para tratar de possível aliança para próximas eleições

Por Alexandre Lima

A cidade de Brasiléia recebeu lideranças políticas do Município e do Estado na tarde desta sexta-feira, dia 19. Representantes dos partidos MDB, PP, PSDB, PT e PSB, se reuniram para iniciar as tratativas de uma possível união em torno de nomes que irão ser indicados ao pleito que estar por vir.

Segundo o presidente municipal do MDB, Antônio Pacífico, a “atual conjuntura política é de união, com um propósito de poder andar de mãos dadas em prol do Município”. Na reunião, onde contou com a presença do pré-candidato pelo MDB na Capital, Marcos Alexandre.

Também teve a presença de vereadores locais de oposição, representante do Governo Joelso Pontes, ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales, juntamente com sua esposa, deputada Antônia Sales, e do deputado Tanízio Sá – ambos do MDB.

Ainda sobre as possíveis alianças, foi comentado que a reunião foi um início de uma possível grande aliança, uma vez que as divergências passadas deverão ser deixadas paras trás, e que a meta é o bem estar do Município. “Ainda estamos dando os primeiros passos e os nomes a serem indicados será uma construção entre todos os aliados”, finalizou Pacífico.

