Marido da cantora Nayara Vilela, que foi encontrada morta no acre, é denunciado por feminicídio

A Polícia Civil do Acre (PCAC) concluiu, em dezembro, as investigações sobre o trágico caso da cantora Nayara Vilela, encontrada morta em sua casa em abril do ano passado. O marido da artista foi indiciado pelo crime de feminicídio, e o Ministério Público concordou, oferecendo denúncia pela mesma acusação.

O fato teve ampla divulgação na imprensa, especialmente após a divulgação de vídeos que mostram momentos de discussão entre a cantora e o marido, minutos antes da tragédia. A Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam) conduziu minuciosas diligências ao longo de meses, culminando no indiciamento do esposo de Nayara.

A complexidade do caso exigiu da Polícia Civil um trabalho meticuloso, caracterizado pela cautela, estratégia de investigação e aguardo dos laudos periciais. A Autoridade Policial destacou a importância desses elementos informativos, que foram cruciais para a conclusão do caso.

“A Polícia Civil, por meio da Deam vem desenvolvendo um forte trabalho combativo nos crimes envolvendo a violência contra mulheres, de forma que os esforços empregados para a conclusão do caso apenas representam a materialização do nosso principal objetivo, que é o de combater todos os crimes dessa natureza. Como coordenadora gostaria de parabenizar e agradecer o empenho de todos os policiais e peritos que tiveram participação nessa investigação, desde aqueles que receberam e adotaram as primeiras providências, ainda em sede de plantão, até aqueles que se debruçaram de maneira mais intensa nesse caso desafiador e complexo”, disse a delegada e coordenadora da Deam, Elenice Frez.

“A investigação já nasceu desafiadora diante da comoção causada pelo teor dos vídeos divulgados e exigiu grande comprometimento, dedicação e esforço dos policiais responsáveis, porém, o mais importante foi que a resposta para a sociedade e, em especial, para a família foi dada pela Polícia Civil. A conclusão foi pelo feminicídio e encontra amparo no árduo trabalho desenvolvido pela polícia judiciária”, destacou a delegada responsável pelas investigações, Mariana Gomes.

O Ministério Público do Acre (MPAC), alinhado à conclusão da Polícia Civil, formalizou a denúncia contra o marido de Nayara Vilela, consolidando assim a expectativa de responsabilização legal pelo crime de feminicídio.

