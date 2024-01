Bombeiros do 5º Batalhão realizam resgate de mulheres feridas em acidente com moto em Epitaciolândia

Por Alexandre Lima

Bombeiros do 5º Batalhão localizado na cidade de Epitaciolândia, foram acionados na noite desta sexta-feira, dia 19, para realizar o regate de duas mulheres que sofreram um acidente ao saírem da BR 317, no km 01, e acessarem o bairro Aeroporto.

Segundo foi informado pelos socorristas, as mulheres estavam indo para casa e não teriam percebido um buraco quando acessaram a rua, devido a pouca luz no local. Ao caírem no buraco, a condutora não conseguiu manter o controle da moto e ambas caíram.

Com a queda, as duas mulheres sofreram ferimentos pelo corpo (hematomas e escoriações), além de muita dor. Populares teriam acionado a equipe do Corpo de Bombeiros, que rapidamente se deslocaram ao local e prestaram os primeiros socorros.

As duas mulheres (não identificadas), foram conduzidas ao hospital regional do Alto Acre em Brasiléia, onde receberam o pronto atendimento, passando por exames e ficaram em observação, para posteriormente serem liberadas. O estado de saúde foi considerado estável sem maiores riscos.

