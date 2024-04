PCAC captura um homem suspeito de envolvimento em homicídios e outo por integrar organização criminosa

O primeiro indivíduo detido, identificado pelas iniciais A. S. S., de 29 anos, estava com um mandado de prisão ativo por condenação pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e participação em organização criminosa. Além disso, havia um mandado cautelar de prisão por roubo, ocorrido em dezembro de 2022, em Rio Branco. O suspeito também está sob investigação por envolvimento em homicídios no município de Senador Guiomard, ocorridos nos anos de 2022 e 2023, sendo identificado como uma figura proeminente no crime organizado local.

Na sequência da operação, os agentes da PCAC capturaram e detiveram o nacional P. H. V. da S., de 37 anos, que possuía um mandado de prisão em regime aberto pelo crime de roubo.

Após a prisão, ambos os indivíduos foram encaminhados à delegacia para os procedimentos legais padrão. Agora, encontram-se fora de circulação, à disposição da Justiça para responderem pelos crimes cometidos.

