Produtos da China se torna o principal fornecedor no comércio de Cobija em 2024

A procura de importações de vários produtos da China, para o departamento de Pando, tem um crescimento impressionante em comparação com administrações anteriores, segundo o Instituto Boliviano de Comércio Exterior, impulsionada por uma variedade de fatores económicos e comerciais no comércio de Cobija.

Embora as razões exatas para este crescimento ainda não estejam definidas, algumas teorias fazem sentido lógico. As exportações das fábricas chinesas estão avançando muito rápido, mais do que se esperava pela IBCE.

Em contato com a reportagem, Rommel W. Saavedra Durán, chefe da Unidade de Assessoria Técnica do Instituto Boliviano de Comércio Exterior (IBCE), o mesmo explicou o impressionante crescimento das importações dos produtos chineses ao departamento de Pando, além da mudança nos países fornecedores durante o primeiro trimestre de 2024, deixando Brasil e Chile fora das importações para o departamento de Pando.

Segundo Saavedra Durán, os produtos que tiveram um aumento notável nas suas importações na atual administração representam um aumento de nove vezes em relação a 2022, onde a participação dos produtos chineses foi mínima e/ou quase nula.

Produtos importados no primeiro trimestre

Partes de celulares, incluindo smartphones e outros dispositivos móveis (celulares), bem como dispositivos para emissão, transmissão ou recepção de voz, imagem ou outros dados: Em comparação a 2022, cresceram 603% em volume e 947% em valor.

Fogões de cozinha, ou fogões a gás e outros combustíveis: Foram os que cresceram em 2022, um aumento de 11.393% em volumes e 7.457% em valor. Fogões eléctricos para uso doméstico; Em comparação com a gestão de 2022, as importações dispararam 567% em volume e 1.033% em valor.

Estes três produtos, em valor comercial, contribuem em 83% de todas as importações realizadas no comercio de Pando/Cobija. “É interessante os produtos chineses, porque em 2022 as ações eram zero, e na atual administração 2024, com as importações de celulares, representam mais de 600%, um aumento de quase 10,9 vezes em volume e 947% em valor, só com celulares com diversas marcas”, destacou Saavedra Durán.

Além disso, a importação de utensílios de cozinhas também apresentou aumentos significativos. Por exemplo, as importações de cozinhas cresceram mais de 11% em comparação com anos anteriores.

Saavedra Durán confirmou que o aumento das importações pode ser atribuído a vários fatores, incluindo preços mais baixos na China, procura sazonal e escassez de dólares, e vários aspectos do enorme mercado para os produtos.

“Pode ser primeiro pela questão do preço, tenho visto que as importações aumentaram muito na China, são produtos que são baratos, então possivelmente é por causa dessa situação. Também pode ser devido à procura sazonal, em relação ao gasóleo, que está ligada à escassez de dólares”, disse o responsável do IBCE.

A análise dos dados revela um panorama de crescimento considerável das importações de produtos no departamento de Pando/Cobija, durante o primeiro trimestre de 2024, impulsionado por diversos fatores econômicos e comerciais.

Importações do Brasil e do Chile vem diminuindo significativamente no Departamento de Pando

Os indicadores também revelam uma mudança notável nos países de origem das importações ao departamento amazônico de Pando. Anteriormente, o Brasil era o principal fornecedor, porém, em 2024 observa-se um aumento significativo nas importações da China e dos Estados Unidos.

“Vários produtos deixaram de ser importado do Brasil, como também do Chile nos últimos anos, agora é comprado direto da China e dos Estados Unidos, e vem aumentando muito. Essa mudança nos países fornecedores reflete uma dinâmica do mercado internacional”, afirmou o Chefe da Unidade de Assessoria Técnica do IBCE.

Em 2022 foram importados apenas 9 produtos diferentes, enquanto em 2023 aumentou para 110 produtos. Para o primeiro trimestre de 2024 são registrados 61 produtos importados, refletindo o crescimento em relação às gestões passadas da Unidade de Assessoria Técnica do Instituto Boliviano de Comércio Exterior (IBCE). Esta tendência sugere um crescimento contínuo na diversificação e quantidade de produtos importados para Pando, o que poderá ter um impacto significativo na economia regional.

