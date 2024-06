Polícia caça “Calango Azul”, líder criminoso do Acre que comanda o crime na fronteira com a Bolívia na região de Capixaba

Por Marcus José

Ithamar Souza

As autoridades estão empenhadas na captura de Everton Santana, conhecido como “Calango Azul”, apontado como o líder de uma perigosa quadrilha que atua nos municípios de Acrelândia, Plácido de Castro e Capixaba, na fronteira com a Bolívia. Especializado no tráfico de drogas e roubo de veículos, principalmente caminhonetes, “Calango Azul” é considerado um dos criminosos mais procurados do Acre.

Juntamente com seu braço direito, o boliviano apelidado de “Tchou Louco”, conseguiram escapar de um cerco policial que mobilizou cerca de 50 agentes de segurança na região de Capixaba. O delegado Aldízio Neto, que liderou a operação, afirmou que “Calango Azul” é o responsável pela maioria dos crimes de roubo de veículos e tráfico de drogas nessa área fronteiriça.

Com acesso livre em algumas vilas da região, como Evo Morales, Santa Rosa e Maparro, próximo a Capixaba, Everton Santana negocia os veículos roubados com narcotraficantes em Puerto Rico, um importante centro do crime do lado boliviano. Seu comparsa “Tchou Louco” é temido na Bolívia e oferece suporte para evitar a prisão de “Calango Azul”.

Recentemente, uma tentativa de roubo de caminhonete no centro de Capixaba resultou em tiros e pânico entre os moradores locais. Apesar da mobilização policial que resultou na prisão de quatro cúmplices do grupo, incluindo membros do setor de apoio, “Calango Azul” e “Tchou Louco” conseguiram mais uma vez escapar para o lado boliviano.

A polícia continua sua busca implacável por esses criminosos perigosos que desafiam a segurança na fronteira entre o Brasil e a Bolívia.

