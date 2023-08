Petecão garante recursos para o Curso de Agroecologia em Santa Rosa do Purus

Convidado, na quinta-feira (17), pela sra. Rosana Cavalcante dos Santos, reitora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre (Ifac), a participar da aula inaugural do Curso Superior de Tecnologia em Agroecologia – Campus Cruzeiro do Sul, ofertado ao município de Santa Rosa do Purus, quando lhe foi passada a palavra, disse o senador Sérgio Petecão (PSD-AC) que “investir em educação dos jovens é investir no futuro de nosso estado.”

“Confesso – continuou -, que fiquei honrado e feliz pelo convite, pois pretendo investir R$ 1,6 milhão ao longo de quatro anos para a realização desse curso de extensão. Os recursos são provenientes de minhas emendas individuais para a realização desse importante projeto de educação que, com certeza, vai se tornar um marco importante para a juventude acreana, que irá dispor de um espaço de ensino em condições plenas de garantir o futuro desses jovens”.

Comprometido em fomentar investimentos para a Educação, o senador disse que o referido Curso Superior de Tecnologia em Agroecologia é um marco significativo para o Ifac.

Em sua opinião, trata-se de uma iniciativa pioneira na região do Purus, que objetiva promover o desenvolvimento sustentável, a valorização da agricultura familiar e a preservação dos recursos naturais.

Além disso, acrescentou, a oferta desse curso pelo Ifac possibilitará a formação de profissionais capacitados para atuar em harmonia com o meio ambiente, promovendo a adoção de práticas agrícolas socialmente justas e ecologicamente corretas, mas também para fortalecer o desenvolvimento regional e a construção de uma sociedade mais sustentável.

Por Assessoria.

