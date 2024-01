PM prende homem com arma de fogo e drogas

Assessoria de Comunicação da PMAC

No final da tarde desta terça-feira, 2, militares do 1º Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC) prenderam um homem com uma arma de fogo e drogas, no beco Lili Cadaxo, no bairro Vila Betel, durante um patrulhamento a pé pela localidade.

A equipe adentrou no beco, ciente da prática recorrente do crime de tráfico de drogas no local, e observou que um cidadão sentado na varanda de uma casa tentou se evadir ao visualizar os policiais. Os militares conversavam com a proprietária, quando o cidadão saiu da residência e se dispôs a entregar a droga, dividida em “trouxinhas” de maconha e cocaína.

O homem, que também entregou uma arma de fogo e dinheiro que tinha em seu poder, foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla) para as providências cabíveis

