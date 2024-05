Polícia Civil apreende aproximadamente 30 quilos de drogas e prende três homens

Ascom/PCAC

Na manhã desta segunda-feira, 20, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio dos investigadores da delegacia de Mâncio Lima tiverem êxito ao apreender cerca de 30 quilos de entorpecentes que estavam na posse de três indivíduos, que foram presos em flagrante delito.

A ação policial ocorreu no ramal do Batoque, há poucos quilômetros do centro de Mâncio Lima. Os policiais, que investigavam crimes de furtos de veículos, chegaram até uma residência, onde estavam os três indivíduos vigiando o entorpecente.

Todos os presos são maiores de idade, cujas iniciais são: A.C.S.S.; A.C.R.S e J.C.F.S. Após os procedimentos na delegacia de Mâncio Lima, o trio será levado para audiência de custódia, e posteriormente devem ser colocados no presídio Manoel Néri, em Cruzeiro do Sul.

Além do entorpecente, os policiais civis também recuperaram uma motocicleta que teria sido furtada e estava circulando sem placas pelas ruas de Mâncio Lima.

