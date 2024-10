Polícia Civil captura dois suspeitos envolvidos na morte do empresário

Na manhã desta quarta-feira, 9, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio das Delegacias de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE) e da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), localizou e prendeu dois suspeitos envolvidos no assassinato do empresário Lucas Paluh, ocorrido em junho de 2023 no bairro Ivete Vargas, em Rio Branco.

Os investigados, G.C. de A. e J.C. da S., foram detidos após a emissão de mandados de prisão expedidos pelo Juízo da Vara de Delitos de Roubos e Extorsões da Comarca de Rio Branco. As prisões são resultado de um minucioso trabalho de investigação, conduzido pelas equipes das delegacias especializadas da Divisão Especial de Investigação Criminal (DEIC). Durante as diligências, a polícia também apreendeu uma pistola calibre .40, com numeração suprimida e municiada, em um dos endereços alvo de busca e apreensão.

A captura dos suspeitos representa um passo importante para a conclusão da investigação sobre o assassinato de Lucas Paluh. O principal acusado, responsável pelos disparos, já havia sido identificado, preso e condenado pela Justiça no primeiro semestre de 2024. A prisão dos dois novos suspeitos reforça o comprometimento da Polícia Civil em solucionar casos graves de homicídio e roubo, trazendo justiça para as vítimas e suas famílias.

