Prefeito Sérgio Lopes e Mara Rocha entregam Patrulha Agrícola para Produção em Epitaciolândia

Na manhã desta quinta-feira dia 03, a Prefeitura de Epitaciolândia por meio da Secretaria Municipal de Agricultura recebeu maquinários e equipamentos de implementos agrícolas para apoio nos serviços de produção rural e desenvolvimento econômico do Município.

As máquinas foram entregues pela Ex-deputada Federal Mara Rocha, por meio de sua emenda a qual gerou o convénio do Governo Federal através Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, (MAPA), a emenda da parlamentar está no valor global de R$ 5.418.940,00 .

A “Patrulha Agrícola” conta com: 03 Tratores de Pneus, 03 Grades de Arado, 01 Trilhadeira de Cereais, 02 Pulverizador e 01 Perfurador de Solo.

Os Maquinários e equipamentos irão contribuir no crescimento e desenvolvimento do município; Melhorias na produção agrícola local com o máximo aproveitamento do uso do solo; Recuperação de áreas com baixo potencial agrícola; Fortalecimento da agricultura e permanência do homem do campo nas lavouras.

Estiveram presentes; o Prefeito Sérgio Lopes, acompanhado da Primeira Dama do Município Alliny Saldanha, Ex-Deputada Federal Mara Rocha, Vereadores Gilson Azevedo e Marquinhos, Secretário de Agricultura Amarildo Ribeiro, Secretário de obras José Antônio-Nego, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, Sebastião Ferreira, Presidente da Amoprelândia José Maria-Açúcar, Presidentes e Representantes dos Núcleos de Bases da Reserva, Secretários Municipais, Servidores, e a População.

Vale Ressaltar que a Ex-parlamentar já entregou para o Município de Epitaciolândia, 03 Caminhonetes Pick Up, 01 Caçamba, 01 Pá-carregadeira, e 01 Motoniveladora através do convênio que ainda está em execução, além de Ser Pioneira em Emendas Parlamentares que ultrapassam mais de 50 Milhões de Reais, desde o início da gestão, e que estão contribuindo no desenvolvimento e na infraestrutura de Epitaciolândia.

