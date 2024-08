Polícia Civil cumpre mandado de prisão e apreensão em investigação de roubo à lotérica

Na última quinta-feira, 15, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia Especializada de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE), cumpriu mandados de busca, apreensão e prisão no bairro Cadeia Velha, em Rio Branco. A ação é parte das investigações de um roubo ocorrido no dia 5 de agosto deste ano, na lotérica do bairro Cidade Nova. Imagens de câmeras de segurança mostraram um veículo prata estacionado em frente à lotérica, de onde um dos criminosos, vestido com uma camiseta azul, desceu e invadiu o estabelecimento, levando aproximadamente R$ 100 mil.

Assim que tomou conhecimento dos fatos, a autoridade policial instaurou um inquérito e iniciou as diligências para identificar os autores do roubo. Durante as intensas investigações, a equipe da DCORE conseguiu identificar um dos suspeitos e o veículo utilizado na ação criminosa. A partir dessas informações, a polícia localizou o motorista do automóvel, identificado como L.A.B.

Diante dos indícios apontados no relatório de investigação, a autoridade policial solicitou ao Poder Judiciário a prisão do investigado, que foi prontamente deferida. Durante a busca, além da prisão, foram encontrados dois cartuchos e uma munição em posse do suspeito.

As investigações continuam com o objetivo de identificar e capturar os demais envolvidos no crime. A Polícia Civil reforça a importância do apoio da comunidade para a elucidação de crimes e a prevenção de novas ocorrências. Informações podem ser repassadas anonimamente através dos canais de denúncia, garantindo a segurança e o sigilo dos denunciantes.

