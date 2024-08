Polícia Civil elucida roubo e prende todos os envolvidos no crime

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia Geral de Senador Guiomard, realizou na manhã desta quinta-feira, 15, a prisão do último suspeito, identificado como J. S. de S., de 27 anos, envolvido em um roubo ocorrido em julho deste ano em uma empresa do município. O homem foi localizado em uma residência na cidade e preso pelos investigadores da delegacia local.

Além de J. S. de S., outros dois suspeitos já haviam sido presos preventivamente ao longo das investigações. Além deles, dois adolescentes também foram identificados como participantes do crime. Os adultos estão detidos na Penitenciária Francisco de Oliveira Conde, enquanto os adolescentes, após a conclusão do Auto de Investigação de Ato Infracional, foram internados provisoriamente.

Todos os envolvidos confessaram a autoria do delito, e o caso foi concluído pela Unidade Policial de Senador Guiomard. J. S. de S. encontra-se à disposição da Justiça e será encaminhado para a Audiência de Custódia, onde seu futuro será decidido pelas autoridades judiciais.

A Polícia Civil do Acre segue trabalhando intensamente para garantir a segurança da população, investigando e combatendo o crime em todas as suas formas.

