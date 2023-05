Polícia Civil intensifica combate à violência doméstica no Juruá e manda mais um agressor para o presídio

FONTE: oaltoacre.com

Na manhã desta terça-feira, 09, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio do setor de investigação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e Proteção à Criança e ao Adolescente de Cruzeiro do Sul (Dempca) deu cumprimento a mais um mandado de prisão para cumprimento de pena.

Desta vez, em desfavor de um homem, de 46 anos de idade, que responde na Justiça pelos crimes de descumprimento de medidas protetivas e ameaça, além da contravenção penal de vias de fato contra a companheira dele.

Após o cumprimento do mandado de prisão, o custodiado foi encaminhado ao Presídio Manoel Neri, onde ficará à disposição da Justiça.

DENÚNCIAS – A PCAC ressalta que trabalha constantemente no combate à violência contra a mulher e aos crimes contra a dignidade sexual, conduzindo investigações, solicitando medidas protetivas e realizando prisões dos autores. Além disso, solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em investigações contra estes tipos de crimes. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números (68) 9 9922-1111, 181 ou disk 100.

