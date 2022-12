Polícia Civil prende foragido da justiça do Espírito Santo no Acre

Após trabalho investigativo da Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (Denarc) e da 3ª Regional de Polícia Civil e apoio da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (CORE) prendeu durante ação ocorrida na manhã desta quarta-feira, 28, dois indivíduos em posse de droga e arma de fogo em uma ramal localizado na AC-10, Estrada de Porto Acre.

Após a prisão, o trabalho investigativo da equipe da especializada conseguiu identificar F. S. da S. de 39 anos, na verdade é F. J. C. R. e é foragido da Justiça do Estado do Espírito Santo.

Durante abordagem o preso se apresentou com nome e documentos falsos o que foi confirmado após com troca de informações com a Polícia Civil do Espírito Santo/ES.

O foragido já cumpriu pena de 18 anos de reclusão, em regime fechado e responde por três inquéritos pelo crime de homicídio, sequestro e por tráfico de drogas.

O levantamento realizado pela especializada conseguiu identificar também que o preso se apresentou com nome falso e com RG falso emitido pelo Estado do Rio de Janeiro.

O preso foi conduzido a especializada para lavratura de auto de prisão em flagrante e em seguida colocado à disposição da justiça.

