Polícia Civil prende um por tráfico e outro por roubo que aterrorizava comerciantes de Xapuri

Por Alexandre Lima

Durante o dia desta quinta-feira, dia 9, agentes da delegacia de Polícia Civil do município de Xapuri, que tem como titular o Delegado Gustavo Neves, por meio da equipe de investigação, coordenada pelo Inspetor Investigador Eurico Feitosa, prenderam R.G. de S. L., de 18 anos pelo crime de tráfico de drogas e corrupção de menores.

A prisão preventiva de R.G. de S. L. ocorreu após as investigações apontarem a utilização de crianças e adolescentes no transporte para a venda de drogas no Município.

Já nestas sexta-feira dia 10, os agentes da Polícia Civil também prenderam J.B.M, de 27 anos. Este acusado de cometer dois roubos com arma de fogo a um comércio em Xapuri.

O Inquérito demonstrou que J.B.M forneceu a escopeta utilizada no crime para o adolescente J.B.N, de 16 anos. Em um dos roubos o comerciante vítima recebeu uma coronhada no rosto por não querer entregar o dinheiro.

Os presos foram encaminhados para o presídio Francisco Oliveira Conde, em Rio Branco. Ambos irão aguardar o pronunciamento da Justiça sobre o caso.

