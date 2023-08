Policia Civil de Epitaciolandia recupera moto furtada que estava em território boliviano e devolve a seu proprietário

Por Alexandre Lima

Na tarde desta terça-feira (15), a Policia Civil no município de Epitaciolândia, fez a restituição de uma motocicleta modelo HONDA/NXR 125 BROSS, ao seu verdadeiro proprietário.

O trabalho de recuperação do veículo foi realizado em cooperação com a Policia Boliviana, que fez a entrega do bem furtado na cidade de Epitaciolandia no dia 14, onde bandidos levaram a motocicleta de um hotel, onde a vítima deixou o veículo estacionado e quando, percebeu os bandidos já tinha furtado.

A moto foi apreendida em território Boliviano por investigadores da polícia boliviana (divisão DIPROVE), que por sua vez, solicitou apoio da Policia Civil de Epitaciolândia, que identificou a vítima e a acionou, e também a acompanhou até a cidade de Cobija para que o bem lhe fosse restituído.

O veículo foi levado por investigadores da Polícia Civil, para a delegacia de Epitaciolândia onde foi restituído ao seu proprietário.

Os trabalhos foram coordenados pelo Delegado Eustáquio Nomerg, titular da Delegacia de Epitaciolandia.

As investigações devem continuar no sentido identificar mais pessoas envolvidas na ação criminosa.

