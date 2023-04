Polícia Militar aprende quase 23 kg de drogas em Cruzeiro do Sul

Assessoria de Comunicação da PMAC

Uma guarnição da Companhia Rotam do 6º Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC) prendeu uma mulher e apreendeu quase 23 kg de drogas, na noite deste sábado, 01, em uma ocorrência no bairro Cruzeirão, em Cruzeiro do Sul.

Os militares seguiam uma denúncia anônima de que vários indivíduos estariam em uma reunião criminosa, e que pelo menos dois deles eram foragidos da justiça. Quando a guarnição chegou à casa, alguns indivíduos fugiram correndo, no entanto uma mulher, mãe de uma criança de 11 meses, foi capturada.

Os policiais encontraram dentro da residência mais de 6,5 kg de maconha e quase 16 kg de oxidado de cocaína, totalizando quase 23 kg de entorpecentes. A equipe também apreendeu no local um rádio comunicador, uma balança de precisão e um simulacro de arma de fogo, geralmente utilizado para a prática de roubos.

A mulher recebeu voz de prisão.

