Deputado Manoel Moraes agradece ao DERACRE por serviços de tapa-buracos realizados em Xapuri

O líder do Governo na Assembleia Legislativa, Deputado Manoel Moraes, usou suas redes sociais na noite dessa sexta-feira para agradecer ao Governador Gladson Cameli e ao Presidente do DERACRE, Sócrates Guimarães, pelos serviços de tapa-buracos realizados em Xapuri. As equipes do Órgão estão na cidade desde o início do mês, atendendo a uma solicitação feita pelo Deputado.

Manoel afirmou que foram enviadas para Xapuri mais de 350 toneladas de asfalto, visando recuperar a Estrada da Borracha e fazer um tapa-buracos nas principais ruas do município. Os investimentos do Governo do Estado, que enviou a massa asfáltica, as equipes e maquinários para os trabalhos ultrapassou a casa dos 1,5 milhões de reais.

“Hoje o DERACRE está encerrando esse trabalho que foi realizado por meio de uma solicitação do nosso gabinete. O Governador Gladson e o Sócrates são dois parceiros de Xapuri. Quero agradecer aos dois por terem atendido ao nosso pedido e por terem melhorado a cara da nossa cidade. Agradeço também à prefeitura, que ajudou fornecendo alimentação e hospedagem para a equipe do DERACRE durante esses dias”, declarou o Deputado.

