“Precisa chegar no Acre” – Alan Rick cobra continuidade de programa federal que vai melhorar conexão de internet no estado

O deputado federal e senador eleito Alan Rick (União Brasil) se reuniu com o Ministro das Comunicações Juscelino Filho e cobrou a continuidade do Programa Norte Conectado. Criado em 2020, o programa prevê a construção de uma malha de cabos ópticos submersos, a serem instalados nos leitos dos rios amazônicos, com tecnologia semelhante a dos cabos submarinos, para levar internet de qualidade a 59 municípios do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima.

Desde 2020, o governo federal já investiu R$ 255 milhões nas duas primeiras fases do programa – Infovia 00 e Infovia 01 – e o Ministério das Comunicações já conta com R$ 1,34 bilhão em caixa para investir na continuidade, contrapartida das empresas vencedoras do Leilão 5G. Além disso, Alan Rick e outros parlamentares destinaram R$ 5,4 milhões das emendas de bancada do orçamento de 2023 para agilizar a instalação no Acre.

“É como construir uma estrada que corta todo o Norte do País em etapas e ela precisa chegar no Acre. Cada etapa dessa, um trecho dessa grande ‘estrada’, é uma Infovia. O nosso estado está inserido na Infovia 06, com início em Manacapuru, no Amazonas, até Assis Brasil. Dentro do nosso território, os cabos de fibra óptica passarão por Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Feijó, Sena Madureira, Rio Branco, Xapuri e já há possibilidade de extensão até Assis Brasil, então queremos que isso ocorra.” – explicou Alan Rick.

O parlamentar também destacou que a Infovia Acre atenderá cerca de 28 campi de instituições de ensino e pesquisa, entre universidades, institutos federais, unidades de pesquisa, hospitais, e parques tecnológicos, e viabilizará uma infraestrutura para atender 294 escolas, democratizando o acesso à educação, à pesquisa e à inovação a todo o estado.

“É por isso que não medi esforços e levei esse programa ao conhecimento dos demais parlamentares na nossa última reunião de bancada, no fim do ano passado. Conseguimos angariar a indicação de R$ 5,4 milhões em emendas para a implantação do programa no Acre. Agora precisamos garantir que todo o recurso já existente seja executado para levar condição de mais desenvolvimento, geração de emprego e renda, inclusão digital e fortalecimento do ensino e pesquisa. Esse foi o motivo da minha conversa com o Ministro Juscelino que também é do União Brasil e se mostrou comprometido com a pauta.” – finalizou Alan Rick.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp