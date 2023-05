Prefeita Fernanda Hassem apresenta Projeto de Construção da Parada de Mototaxistas de Brasileia

Na noite desta segunda-feira, 08, a Prefeita Fernanda Hassem e equipe apresentou, no auditório do CEDUP, em Brasiléia, o Projeto de Construção de uma parada fixa para os Mototaxistas do Município.

O Projeto recebe o investimento de Emenda parlamentar da Ex- deputada federal. Dra. Vanda Milani.

A Construção do Ponto Fixo dos Mototaxistas será na Avenida Dr. Manoel Marinho Monte, com cessão de uso do terreno cedido pela Prefeitura de Brasileia.

Participaram o Presidente do Sindicato dos Mototaxistas de Brasileia ( Sindimoto), Manoel Soares e os demais mototaxistas que fazem parte da categoria , Presidente da Câmara Municipal, Marquinhos Tibúrcio, Vereador Rogério Pontes, o médico Israel Milani, representando a ex-deputada federal Dr. Vanda Milani, Chefe de Gabinete, Suly Guimarães, Secretário de Planejamento, Márcio Oliveira, Gerente do Setor de Cadastro Maricil Ribeiro e os Engenheiros da Prefeitura de Brasileia Anselmo Ricardo e Leovânia Moraes.

O Sindimoto de Brasiléia é composto por 55 mototaxistas que trabalham diariamente no município, oferecendo serviço de qualidade e agilidade à população em geral do município.

A Prefeita Fernanda Hassem destaca a importância da construção do ponto fixo dos mototaxistas de Brasileia com apoio da ex-deputada federal Dra. Vanda Milani. ” Fizemos juntos com a nossa equipe de engenheiros, setor de cadastro, gabinete e com apoio da Câmara, o projeto de construção do ponto dos mototaxistas do nosso município, que merecem todo o nosso respeito e apoio. Vamos iniciar essa obra o mais rápido possível e entregar pra eles. Quero aqui agradecer também a ex-deputada federal Dr. Vanda Milani por ter destinado, através de emenda parlamentar, os recursos necessários para essa construção da parada dos mototaxistas de Brasileia.” Enfatizou.

Para o presidente do Sindimoto, Manoel Soares, é uma grande conquista para categoria. ” Esse é um sonho realizado que vem sendo esperado por muito tempo pela categoria. Só temos agradecer o apoio que a Prefeita Fernanda Hassem e a Prefeitura tem com toda a categoria de mototaxistas. O Trabalho que a Prefeita realiza é muito bom, e graças a Deus está sendo possível sustentar a nossa família também com o nosso trabalho e apoio que recebemos da nossa Prefeita também. Quero agradecer a Ex-deputada federal Dra. Vanda Milani por nos ajudar a realizar um sonho com a construção do nosso ponto fixo de moto taxis de Brasileia.” Concluiu.

O Presidente da Câmara de Brasileia, Marquinhos Tibúrcio. Garantiu apoio ao Projeto de Construção da Parada dos Mototaxistas.

“A Categoria de Mototaxistas têm o nosso o apoio e conte com a Câmara de Brasileia. E assim que o projeto chegar na nossa casa de lei, vamos colocar para apreciação e votação e com certeza os demais colegas vereadores vão aprovar. Por entender que essa categoria de mototaxistas é muito importante para o município.” Ressaltou.

