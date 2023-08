Prefeita Fernanda Hassem cobra ação sociais durante audiência pública da ALEAC na fronteira

Por Alexandre Lima

A prefeita do município de Brasileia, Fernanda Hassem (sem partido), foi a primeira oradora na audiência pública promovida pela Assembleia Legislativa do Acre, com o tema “Economia e sociedade”.

A prefeita usou seu tempo para falar da importância do evento na fronteira, onde aproxima o povo da Assembleia, de seus representantes no parlamento estadual, mas, buscou de forma suscinta, buscar um olhar a mais para regional do Alto Acre, principalmente na área da agricultura familiar, educação e apoio do governo federal através da bancada federal.

Fernanda Hassem cobra uma gestão tripartite, onde os três poderes andem de mão dada e com isso, investimentos possar chegar na zona rural, nos ramais, no produtor que leva sua produção para a escola, gerando renda e sustentabilidade.

“O gestor precisa andar de mãos dadas com os municípios que são aponta da lança, onde fica o povo junto com os vereadores e prefeituras que precisam do olhar mais carinhoso dos representantes em Brasília (DF)”, destacou a gestora.

Destacou ainda que os vereadores dos municípios do Alto Acre, como Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia e Xapuri, que estavam presentes no evento, precisam de mais uma visão por parte dos deputados, senadores e governadores, já que estão em contato com os munícipes no dia-dia.

Encerrando, Fernanda agradeceu ao presidente da Aleac, Luís Gonzaga, os deputados presentes e convidados, por estarem mais próximos do povo e que possam crescer e andar de mãos dadas.

