Prefeito de Assis Brasil concede aumento salarial aos servidores públicos da Câmara Municipal

FONTE: oaltoacre.com

Jerry Correia. Foto: Alexandre Lima

De acordo com a Lei N°633/2021, o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia Marinho, sancionou na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira, 20, a “correção salarial” aos servidores da Câmara Municipal de Assis Brasil.

De acordo com a publicação, o Poder Legislativo aprovou e o prefeito sancionou o aumento de 5% aos servidores públicos do quadro permanente.

A publicação esclarece que a correção salarial não poderá ultrapassar o índice do IPCA correspondente ao ano de 2021.

A publicação determina ainda a aprovação da nova tabela salarial dos servidores públicos do quadro comissionado da Câmara Municipal de Assis Brasil.

