Prefeitura de Assis Brasil realiza hasteamento dos pavilhões

O Prefeito de Assis Brasil Jerry Correia, juntamente com o Vice-prefeito Reginaldo Martins, receberam as autoridades, gestores das escolas e estudantes para a abertura da última semana de programação em alusão ao aniversário de 48 anos de fundação do município de Assis Brasil.

O prefeito Jerry Correia falou da programação. “Estamos no mês do aniversário da nossa cidade, as atividades começaram na primeira semana de maio e encerra no dia 19 com a última noite de carnaval, hoje estamos realizando o tradicional hasteamento das bandeiras, com participação do nosso país vizinho Peru”, destacou.

A solenidade cívica aconteceu nesta segunda-feira, 13, em frente a sede da prefeitura municipal e contou com a presença do Prefeito de Iñapari, Ruben Dário, vereadores Wendel Marques, Jura Pacheco e Wermyson Martins, Comandante do Exército Brasileiro César Fernando, secretários, professores, gestores representante da Polícia Militar, entre outras autoridades.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp