Prefeitura de Brasiléia avança com os trabalhos de melhorias no ramal do km 59

Empenhada em melhorar a trafegabilidade dos moradores que residem na comunidade, a Prefeitura de Brasiléia vem realizando intenso trabalho de melhorias no ramal do km 59.

Os trabalhos vêm sendo realizados em todo ramal, além de contemplar vários “braços” do ramal principal. As ações têm como propósito possibilitar a melhor trafegabilidade para os moradores para que possam realizar o escoamento de suas produções.

Brasiléia possui mais de 2000 mil Km de ramais e seis frentes de trabalho estão acontecendo, entre elas, duas frentes de serviço no ramal do km 84, três equipes no km 59 e uma equipe no ramal do km 30.

A Prefeita Fernanda Hassem reitera seu compromisso em proporcionar condições adequadas de deslocamento para a população rural, durante sua gestão vários lugares que em gestões anteriores não tinham acesso a ramal, passaram a ter, através do empenho e trabalho da Prefeitura de Brasiléia.

Vale destacar que o deputado Tadeu Hassem, através de seu mandato destinou RS 750.000 mil reais, para serem aplicados em melhorias em toda zona rural de Brasiléia.

