Prefeitura de Brasileia durante feira discute comércio, turismo e negócios na fronteira com representantes da Bolívia, Peru e Brasil

No segundo dia da Feira Internacional Brasileia Rural Show nesta sexta-feira, 11, aconteceu no espaço do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas ( Sebrae), uma reunião estratégica entre os representantes da Câmara Comercial, Turismo e Empresarial dos países vizinhos Brasil Bolívia e Peru.

Durante a reunião discutiram sobre ampliação do intercâmbio comercial, fortalecimento do turismo na região de fronteira e geração de oportunidades de negócios entre os três países fronteiriços.

Participam do encontro José Antônio Cevallos, presidente da Câmara de Comércio e Turismo de Madre de Dios- Peru e o Secretário Daniel Navarro Cardoba, Tetsu Mukay Ruiz -Secretário Municipal de Cobija, Roger Zabala Diretor de Promoção e Difusão, Ana Carla Becerra Cuellar – Presidente da Câmara de Turismo de Pando, Professor Valdemir Silva- Representantes da Secretaria de Estado de Turismo do Acre, Secretário Municipal de Cultura e Turismo de Brasileia Alef Correia representando a Prefeita Fernanda Hassem, ex- prefeito de Brasileia Jorge da Fazenda, Clóvis Consoli- Consultor do Protagonismo Empresarial Sebrae/AC, Pecuarista e Empresário Maurício Prete, Empresário José Pacheco, Rocio Salvatierra- Presidente da Câmara hoteleira de Cobija Pando, Sílvio Cardoso Diretor de Eventos, da Feira, Presidente do Sindicato dos Produtores Rurais Elias Félix e a Presidente da Associação Comercial e Empresarial de Brasileia e Epitaciolândia Inês Tiziana.

A Feira de Exposição e Negócios (Brasileia Rural Show), visa fortalecer a economia local e regional do Alto Acre e atrair, Bancos, Empresários e o Agronegócio como um todo. E os países vizinho Bolívia e Peru o que vai gerar mais investimentos e renda na região de fronteira.

Durante o evento uma grande programação acontece desde oficinas técnicas para produtores, Cavalgada, Concurso da rainha da Feira, Prova do tambor, Team Roping (Laço em dupla), Rodeio, Exposição de animais, praça de alimentação, exposição de veículos, Show Gospel, shows regionais, Parque infantil, Leilão de gado de elite, Bingo e Sorteios.

O Secretário de Cultura e Turismo, Alef Correia, representou a gestão municipal na reunião.

“Discutimos nesta manhã, juntamente com autoridades do Perú e da Bolívia, ações que fomentam e alavancam o turismo na tríplice fronteira, foi muito importante a vinda de representatividade dos países vizinhos à nossa Feira Agrorural”. Enfatizou.

Clóvis Consoli- Consultor do Protagonismo Empresarial Sebrae/AC, descreve a importância do encontro.

“ O principal objetivo da reunião foi de estreitarmos as relações entre os 3 países. Ano passado foi assinado um documento entre os países, e hoje estamos discutindo a viabilidade de inserirmos ações como iniciativa privada, no intuito de alavancar o turismo na nossa região”. Destacou.

