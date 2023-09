Prefeitura de Brasiléia e Universidade de Pando atendem famílias carentes com próteses dentárias

A universidade de Cobija Pando Unitepc em parceria com a prefeitura Brasileia está realizando um programa que se chama Devolvendo um Sorriso atendendo assim as famílias da baixa renda, com trinta próteses dentarias todo o trabalho dentário está sendo realizado na universidade de medicina do departamento de Pando.

Segundo a vice reitora Dra Claudia esse trabalho e feito em todo estado de pando atendendo também a população de baixa renda da Bolívia e na oportunidade está deixaram algumas vagas para atender Brasileia e Epitaciolândia.

O vice prefeito de Brasileia Carlinhos do pelado esteve acompanhado o atendimento dos brasileiros no universidade e aproveitou para conhecer de perto o funcionamento de toda universidade de pando.no qual vem de publico parabenizar essa ação e toda equipe da Unitepc

Dra Claudia Cossio

Ing Silton goncalves de melo

Ing Sonia zambrana

Dra Claudia vice reitora

Ing Silton administrador Campu

Ing Sonia presidente do Diretorio

