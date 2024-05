Prefeitura de Brasiléia realiza I Fórum Municipal de Cultura para construção do PAAR da Lei Aldir Blanc

A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, realizou nesta quinta-feira 23, o I Fórum Municipal de Cultura de Brasiléia.

O evento reuniu artistas e fazedores de cultura do município do qual abordou com grande ênfase a construção do PAAR – PLANO ANUAL DE APLICAÇÃO DE RECURSOS, recursos esses oriundos da PNAB ALDIR BLANC.

O fórum municipal de cultura também é um espaço de articulação, intervenção, troca de experiências e debates, que visou construir alternativas para o desenvolvimento social e cultural do município através das políticas culturais, com a participação ativa da sociedade civil, aberto a toda comunidade artística e cultural, o fórum reuniu, representantes da música, dança, teatro, literatura, audiovisual e artes plásticas, capoeira, artesanato e outros grupos organizados com o objetivo de planejar os próximos cinco anos da cultura de Brasiléia.

Durante o fórum, os participantes discutiram estratégias e iniciativas para o desenvolvimento cultural.

Um dos momentos mais significativos foi a formação do Conselho Municipal de Cultura, uma entidade que terá a responsabilidade de acompanhar, fiscalizar e propor políticas públicas para o setor cultural do município.

A criação do conselho é um passo essencial para a institucionalização e fortalecimento da participação popular na gestão cultural.

Além disso, o fórum abordou a democratização e discussão do recurso da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), buscando soluções e ações concretas para promover e valorizar a cultura de Brasiléia.

A Secretária Municipal de Cultura, Enage Peres, destacou a importância do fórum como um marco histórico para Brasiléia. “Este evento é o início de uma nova era para a cultura de Brasiléia. Estamos comprometidos em trabalhar junto com os artistas e fazedores de cultura para construir um futuro mais vibrante e inclusivo para todos.”

Com a realização do I Fórum Municipal de Cultura, Brasiléia dá um importante passo rumo ao fortalecimento de suas políticas culturais, buscando integrar cada vez mais a comunidade na construção de um ambiente cultural dinâmico e participativo.

