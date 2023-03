Prefeitura de Brasiléia realiza Operação Inverno na zona urbana e rural

A Prefeitura de Brasiléia, através da equipe da Secretaria Municipal de Obras vem atuando com várias frentes de trabalho, tanto na zona urbana como na zona rural do município.

O objetivo é amenizar os impactos causados durante o período invenoso, onde as constantes chuvas dificultam o tráfego em alguns ramais do município, e os bairros necessitam de atenção especial em relação à limpeza e controle do mosquito Aedes aegypti.

Para tanto, o Vice-prefeito, Carlinhos do Pelado, o secretário Francisco Lima e toda equipe da Secretaria de Obras, montam estratégias para contemplar o municipio com serviço de limpeza nos bairros, desobstrução de bueiros, retirada de lixo e entulhos, além de cuidar da iluminação pública nos diversos bairros.

Cuidando da Zona Rural:

Devido às constantes chuvas, vários pontos críticos nos ramais vêm recebendo atenção especial. Ramais como 13, 19, Eletra, Reservinha, Linha 9, entre outros, recebem serviço de recuperação pontos críticos, recuperação de pontes, novas linhas de bueiro e corte de ladeiras, objetivando melhorar a acessibilidade para moradores e visitantes.

Parceria importante com o Governo do Estado, através do Departamento de Estradas de Rodagens do Acre ( DERACRE), garante a viabilidade de resolução em diversos locais de difícil acesso melhorando, assim, as condições de trafegabilidade e escoamento da produção rural.

A Prefeita Fernanda Hassem semanalmente tem reunido a equipe para traçar estratégias, no intuito de amenizar o impacto causado pelo período chuvoso. ” Nossa equipe tem se desdobrado, na zona rural e urbana, para garantir as condições de limpeza e trafegabilidade. Estamos no inverno, o que requer total empenho para dar condições de acesso aos nossos produtores, ao tempo que disponibilizamos as equipes para os bairros, para assegurar limpeza e recolhimento de lixo, retirada de entulhos e desobstrução de valas e esgotos. Nossa equipe nao tem parado, mesmo nessa chuvosa, disse a Prefeita.

O secretário de Obras Francisco Lima agradeceu a parceria com o Deracre para a realização de vários serviços. ” O Diretor-presidente do Deracre, Petrônio Antunes, tem sido parceiro de Brasiléia, e através dessa parceria estamos realizando importantes serviços na zona rural e urbana”, afirmou o secretário.

Paralelo a operação inverno, a prefeitura de Brasiléia realiza nos bairros a Campanha de Combate à Dengue, com ação conjunta entre as secretarias de obras e saúde. O principal objetivo é orientar a população para combater a proliferação do mosquito transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya.

