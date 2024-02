Prefeitura de Epitaciolândia entrega moto 0 km na campanha Contribuinte Premiado

A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio do Departamento de Arrecadação e Tributos, entregou uma moto CG160 0 km na campanha “Contribuinte Premiado 2023”. O contemplado foi contribuinte Raimundo Bezerra da Silva (Louro moto taxista). Que recebeu a chave do veiculo na manha desta quinta-feira, 01 de fevereiro no saguão da prefeitura municipal.

O prefeito Sérgio Lopes acompanhado dos Vereadores Marco Ribeiro, Rosimar Menezes, Secretários e servidores, realizou a entrega da moto 0 km ao contemplado e afirmou que é de extrema importância incentivar a população nas ações da cidade.

“Quero parabenizar o Sr. Raimundo Bezerra da Silva pela sorte que teve e, agradecer também, a todos que mantem suas contas em dia com o município. Desde 2022 que estamos realizando a campanha do refis tributário com sorteio de motos como essa para incentivar o pagamento em dia, tivemos bons resultados. O dinheiro pago gera investimentos, por isso, a importância do IPTU e outras arrecadações” disse o prefeito.

A campanha – Contribuinte Premiado foi criado através de uma lei aprovada na Câmara de Vereadores sob o nº 460/2022 para o exercício de 2023. O Refis concedeu descontos de 50% a 100% em juros e multas além de parcelamento de dividas facilitando a quitação de débitos.

