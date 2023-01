Prefeitura de Rio Branco divulga datas para matrícula e rematrícula da Rede Municipal

A Prefeitura de Rio Branco por meio da Secretaria Municipal de Educação (Seme), divulgou nesta segunda-feira (16), o calendário previsto de matrículas e rematrículas da rede municipal de ensino.

Rematrículas

Como o ano letivo de 2022 ainda não terminou, a previsão para a rematrícula compreende do dia 16 a 20 de janeiro, para a renovação dos alunos da própria escola.

No caso da pré-escola e ensino fundamental, a rematrícula ocorre de forma automática.

Já em relação a creche, a escola entra em contato por telefone com o pai e/ou responsável, ou encaminha um comunicado impresso para a confirmação da rematrícula.

Para o Centro de Educação Infantil (CEI), que oferece tanto a creche quanto a pré-escola, na transição de uma etapa para a outra, a criança já é automaticamente matriculada.

Dos dias 1º a 3 de março, é realizada a confirmação da matrícula dos alunos enviados para as escolas Estaduais, apenas para as crianças que o ano letivo terminou depois do dia 10 de fevereiro de 2023.

Matrículas

Para aqueles que buscam uma vaga na pré-escola ou creche, o responsável deve se dirigir até ao local em que pretende concorrer do dia 1º a 7 de fevereiro. O sorteio será no dia 10 do mesmo mês.

Entre os dias 13 e 15 de fevereiro, ocorre a matrícula da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e a confirmação das matrículas dos alunos da rede municipal.

Já entre os dias 13 e 17 de fevereiro, é a vez da matrícula dos alunos sorteados na pré-escola ou creche. E entre os dias 16 a 28 do mesmo mês, a rede municipal vai liberar a matrícula para os novos alunos.

O ano letivo está previsto para iniciar no dia 20 de março.

Documentação para matrículas

Os documentos necessários para ingresso na Rede Municipal da Educação Infantil e do Ensino Fundamental (anos iniciais) são:

– 2 (duas) fotos 3×4;

– Cópia da Certidão de Nascimento;

– Declaração de Vacinação em Dia (DVD);

– Cópia do comprovante de endereço, com CEP;

– Cópia do NIS da criança (se houver);

– Cópia do Cartão do SUS;

– Cópia do CPF da mãe e/ou do responsável pela criança que esteja inscrito no Programa Bolsa Família;

– Cópia do Laudo Médico, da criança, pais ou responsáveis caso haja deficiência.

