Ladrões atiram de escopeta em vítima durante assalto na Capital

Por Alexandre Lima

Um homem identificado por José Edinaldo Araújo Melo, de 31 anos, foi vitima de disparos de arma de fogo na tarde desta terça-feira, 17, no bairro Cabreúva, na rua Panamá, de esquina com a rua João Mâncio, na Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações, uma dupla em uma motocicleta se aproximou de uma criança que estava usando o celular e anunciou o assalto, tomando o aparelho celular das mãos da criança. A vítima (José Edinaldo), viu a ação dos criminosos e se aproximou para falar com os assaltantes. Conforme informações de testemunhas, o homem (José) pediu o chip do celular da criança, e já foi alvejado com um tiro que atingiu o abdômen de Edinaldo. Após a ação, os criminosos fugiram da mesma forma que chegaram, na motocicleta.

Populares acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), quando viram o homem caído ao solo, sangrando bastante. Após alguns minutos, os paramédicos chegaram ao local e prestaram os atendimentos iniciais ao homem, estabilizaram o quadro clínico da vítima e em seguida encaminhou ao Pronto Socorro de Rio Branco.

De acordo com o SAMU, o homem deu entrada no PS em estado gravíssimo, com ferimentos no lado direito do abdômen, pelo menos com três perfurações causado por tiros de uma escopeta de fabricação caseira. Ainda segundo o paramédico, o homem possivelmente teve o fígado e o intestino atingido. O paciente deu entrada e foi entregue no setor de trauma, onde foi avaliado e encaminhado a sala de cirurgia de emergência.

A Polícia Militar esteve no local do ocorrido e colheu informações para tentar procurar pelo autor do crime na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

