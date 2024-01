Prefeitura e parceiros inicia ação de plantio de mudas de árvores as margens do Igarapé Encrenca

Uma parceria da prefeitura de Epitaciolândia por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo, ICMBio, Dell-Turismo e Fórum Empresarial vai possibilitar o plantio de mais de mil mudas de árvores ás margens do Igarapé encrenca, desde 2009 ações para recuperar as cabeceiras do único manancial que fornece água potável para a cidade tem sido feita e já apresentam resultados.

O proprietário das terras onde fica localizada a nascente Sr. Amarildo Ribeiro destinou cerca de 52 hectares de terra para preservação e proteção nas nascentes, antes de 2009 o local era repleto de erosões e já apresentava degradação avançado do solo, após o plantio de diversas espécies de árvores e palmeiras, a área está coberta por uma vegetação densa e a fonte está revigorada.

Segundo Amarildo Ribeiro se não fosse essas ações por parte da prefeitura a situação de 2023 poderia ter sido muito pior.

“Em 2009 foi feito uma ação de reflorestamento dessa área, como proprietário vi a necessidade de isolar e preservar as nascentes, hoje estamos aqui vendo o resultado e dando continuidade ao plantio de mais árvores, pedimos aos moradores abaixo que também façam isso, agindo assim estamos garantindo um futuro melhor para nossa população. ” Destacou Ribeiro.

Geovane Nascimento representante do ICMBio destacou a importância da preservação das nascentes, para garantir o abastecimento d’água na cidade de Epitaciolândia.

“Quero parabenizar ao proprietário por essa ação, estamos aqui como Instituto de Proteção para somar e apoiar na preservação de uma área tão importante para todos, parabenizo ao prefeito por essa iniciativa e ressalto o compromisso do ICMBio em apoiar essa causa tão nobre. “ Destacou.

Participaram a ação o Sr. Amarildo Ribeiro Secretário de Agricultura e proprietário da área, Gilson Azevedo Assessor Especial da Secretaria de Agricultura, Laucirene Alves representando o Secretário de Meio Ambiente, Agentes do ICMBio e Servidores Municipais. A ação conta com apoio da Dell turismo, ICMBio e Fórum Empresarial.

