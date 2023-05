Prefeitura garante apoio a realização da 1ª Feira Agropecuária Brasiléia Rural Show

Prefeitura apoiará a realização da 1ª Feira Agropecuária Brasiléia Rural Show. O evento será nos dias 10,11,12 e 13 de agosto e tem como objetivo aquecer a economia loca.



A 1ª Feira Agropecuária será realizada pelo Sindicato dos Produtores Rural de Brasiléia em parceria com vários seguimentos, segundo informou o Presidente Senhor Elias Felix, o apoio da prefeitura é de fundamental importância para realização do evento.



“Estou muito agradecido por poder contar com o apoio por parte da Prefeitura de Brasiléia na realização da 1ª Feira Agropecuária Brasiléia Rural Show, o objetivo é valorizar os nossos produtores rurais, fomos muito bem recebidos, tivemos também a oportunidade de conversar com o Deputado Estadual Tadeu Hassem que prometeu total apoio a nossa feira. ” Destacou Felix.



A 1ª Feira Agropecuária Brasiléia Rural Show, surge com uma oportunidade para que produtores rurais, entidades financeiras e outros nichos comerciais possam montar seus estandes e expor seus produtos e serviços, além disso, teremos muitas atrações culturais e esportivas relativas a agropecuária.

Parciparam da reunião Elias Felix, presidente do sindicato dos produtores rurais do Alto Acre, Mauricio Prette Conselheiro,

Ronaldo Moura, Tesoureiro,

Claudia Araújo, membro,

Augusto monteiro

Gilma Lucena, primeira secretária da associação comercial,

Silvio Cardoso, Diretor de Eventos,

Leandro Gadelha, sec. Agricultura, Valdemir, representante do turismo estadual,

Suly Guimarães, chefe de Gabinete e o deputado Tadeu Hassem.

