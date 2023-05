Prefeitura recebe turma de Turismo Sustentável da UAP para intercambio de práticas sustentáveis

FONTE: oaltoacre.com

O evento aconteceu nesta terça, 23 de maio, no Parque Ambiental Wilson Pinheiro, o Secretário de meio Ambiente e Turismo Jonas Cavalcante recebeu uma turma de Alunos da Universidade Federal de Pando, (Turma de Turismo Sustentável) para momento de pesquisa e troca de conhecimentos.

Esses encontros tem o objetivo de troca de ideias para o desenvolvimento de um turismo sustentável envolvendo atores regionais e da cidade vizinha de Cobija.

“Para nós essa troca de experiências é muito boa, pois passamos para nossos amigos bolivianos nossos conhecimentos e ao mesmo tempo aprendemos com eles, pois cada povo tem seus costumes e suas práticas culturais, e, essa troca enriquece nosso turismo e nossa diversidade cultural. ” Destacou o Secretário.

A atividade contou com o apoio do ICMBIO que doou mais de 30 mudas de açaí, seringueira e mudas de madeira de lei, na ocasião os próprios alunos plantaram, esse intercâmbio com a UAP é uma parceria com a prefeitura através do prefeito Sérgio Lopes.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp